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Gaziantep'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 23:46 | Son Güncelleme

Terör örgütü KCK/PKK/YPG/YPS'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü KCK/PKK/YPG/YPS'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü KCK/ PKK/YPG/YPS'ye yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep KCK/PKK/YPG/YPS zanlı

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