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Gaziantep'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer 3 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Gaziantep operasyon Terör örgütü tutuklama

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