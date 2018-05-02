Gaziantep'te terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer 3 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

