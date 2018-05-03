HABER

Gaziantep'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü ile örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare! Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!
Memurluk kalkıyor mu? Bakan son noktayı koydu!Memurluk kalkıyor mu? Bakan son noktayı koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep terör operasyonu tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti'den Bahçeli'nin 'FETÖ' sözlerine sert yanıt!

İYİ Parti'den Bahçeli'nin 'FETÖ' sözlerine sert yanıt!

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.