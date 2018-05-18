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Gaziantep'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında bir eve düzenlenen baskında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan başka bir kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında bir eve düzenlenen baskında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan başka bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan 8 kişiye yönelik olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu 8 kişi arasında bulunan F.E'yi yakalamak üzere Şahinbey ilçesinde bir eve giden ekipler burada kendilerinden kaçmaya çalışan bir kişiyi gözaltına aldı.

Zanlının operasyon kapsamında aranan F.E. değil, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan E.O. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan E.O, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Gaziantep'te terör operasyonu PKK/KCK'ya operasyon

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