Gaziantep'te terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında bir eve düzenlenen baskında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan başka bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan 8 kişiye yönelik olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu 8 kişi arasında bulunan F.E'yi yakalamak üzere Şahinbey ilçesinde bir eve giden ekipler burada kendilerinden kaçmaya çalışan bir kişiyi gözaltına aldı.

Zanlının operasyon kapsamında aranan F.E. değil, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan E.O. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan E.O, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

