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Gaziantep'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Gaziantep operasyon terör örgütü DEAŞ tutukalama

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