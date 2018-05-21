Gaziantep'te terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyondan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

