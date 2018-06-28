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Gaziantep'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:11 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde provokatif eylemlerde bulunacağı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör propagandası yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezi ele Nizip ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24 Haziran seçimleri nedeniyle provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan ve terör örgütü propagandasında bulunduğu belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 8 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Gaziantep terör operasyonu tutuklama

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