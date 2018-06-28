Gaziantep'te terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör propagandası yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezi ele Nizip ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
24 Haziran seçimleri nedeniyle provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan ve terör örgütü propagandasında bulunduğu belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 8 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı!
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında
Kedilere özel havuz açıldı!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum