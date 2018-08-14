Gaziantep'te terör örgütü operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ile bomba imha uzmanları ve İHA desteğiyle önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya
yönelik paylaşımlar yaparak provokatif eylemlere sebep olan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada, terör örgütünün propagandasının yapıldığı 4 yasak kitap, terör örgütüne ait doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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