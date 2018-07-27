Gaziantep'te terör örgütü propagandasına ilişkin dava

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Aysel Kaya V. ile avukatı katılırken sanık Ercan K. duruşmaya gelmedi.

Sanık Aysel Kaya V. terör örgütü TKP/ML üyesi olmadığını savunarak, "Jandarma kardeşimin Tunceli'de çatışmada öldüğünü söyledi. Ben kardeşimin mezarında sevdiği bir şiiri okudum. Suç işleme amacım yoktu." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, şiirde "gerillalar ölmez" ifadesinin geçtiğini belirterek, "Onun yerine kardeşim keşke böyle yapmasaydın, keşke gitmeseydin diyemez miydin?" sorusunu yöneltti.

Aysel Kaya V. ise şiiri o anki ruh haliyle okuduğunu iddia etti.

Başkan Durmaz, sanığa aynı suçtan başka mahkemelerde dosyasının bulunduğunu belirtmesi üzerine sanık, soruşturmaların sendikal faaliyetler nedeniyle olduğunu öne sürdü.

Sanık Aysel Kaya V, suç unsuru örgütsel slogan attırıp attırmadığının sorulması üzerine de, slogan attırmadığını söyledi.