Gaziantep'te terör propagandasına tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişiden 24'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezine ve Nizip ilçesinde terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adına faaliyetlerde bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medya hesabından terör örgütünü öven ve örgüt adına eylem yapılması yönünde paylaşımda bulunduğu belirlenen 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 25 kişiden 24'ü tutulandı, 1'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.