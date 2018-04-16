Gaziantep'te tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdulkadir B. idaresindeki 27 BAB 05 plakalı tır, Gaziantep-İslahiye karayolunun 30. kilometresinde, Salih Yıldız'ın kullandığı 10 TT 062 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Yıldız, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Tır şoförü gözaltına alındı.
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