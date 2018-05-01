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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, çimento yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Yatmaz (50) idaresindeki 01 PG 564 plakalı çimento yüklü kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişelerinden geçiş yaptıktan sonra devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yatmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Sürücü Yatmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kamyonun kasasındaki çimento paketlerinin yola saçılması nedeniyle trafiğe kapanan yol temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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çimento yüklü kamyon Gaziantep Nurdağı trafik kazası

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