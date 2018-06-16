Gaziantep'te trafik kazası: 1'i çocuk 8 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Nihat Yılmaz (41) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, İslahiye-Hassa Karayolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde, Yalçın Erdağ (27) idaresindeki 33 AK 944 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Yılmaz ve Erdağ ile otomobillerdeki Abidin Erdağ (56), Meryem Zurnacı (80), Mahmut Can Erdağ (3), Nazlı Erdağ (57), Zeynep Kartal (22) ve Hevin Musa (20) yaralandı.
112 acil servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Zeynep Kartal ile Abidin Erdağ, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Zurnacı ile Erdağ'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum