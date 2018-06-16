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Gaziantep'te trafik kazası: 1'i çocuk 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 1'i çocuk 8 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Nihat Yılmaz (41) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, İslahiye-Hassa Karayolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde, Yalçın Erdağ (27) idaresindeki 33 AK 944 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Yılmaz ve Erdağ ile otomobillerdeki Abidin Erdağ (56), Meryem Zurnacı (80), Mahmut Can Erdağ (3), Nazlı Erdağ (57), Zeynep Kartal (22) ve Hevin Musa (20) yaralandı.

112 acil servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Zeynep Kartal ile Abidin Erdağ, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Zurnacı ile Erdağ'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

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8 yaralı Gaziantep islahiye trafik kazası

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