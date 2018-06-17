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Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 03:06 | Son Güncelleme

Kaza sırasında otomobilde bulunan çift yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevzat Kısacık idaresindeki 27 GF 365 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun Saçaklı mevkisinde karşı yönden gelen Doğan Can Karamitli yönetimindeki 31 TV 737 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Nevzat Kısacık ve eşi Hatice Kısacık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Doğan Can Karamitli, Lütfiye Kısacık ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldırılarak tedavi altına alındı.

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