Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İdris Özdemir (53) yönetimindeki 27 SC 157 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye Çevre Yolu Hastane kavşağında, Hikmet Erdin (45) idaresindeki 46 P 9807 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Enver Esen (46) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan öğrenciler yaptı. 112 Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

