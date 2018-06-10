Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erman Derici (36) yönetimindeki 31 FB 741 plakalı otomobil, İslahiye-Hatay karayolu Sulumağara mevkisindeki kavşakta, Sakıp Büyüköztürk'ün (25) kullandığı 34 UN 8551 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Derici ve Büyüköztürk ile araçlarda bulunan Tayfun Büyüköztürk, Nurhayat Büyüköztürk (43) ve Remziye Bülbül (59) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Sakıp ve Tayfun Büyüköztürk, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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