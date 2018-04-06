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Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 22:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Güler (81) idaresindeki 27 B 3945 plakalı traktör, Sarılar Mahallesi Dereiçi Köprüsü'nde yoldan çıkarak devrildi.

Güler olay yerinde hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep trafik kazası

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