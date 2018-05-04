Gaziantep'te uluslararası opera ve bale festivali başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılının ilk uluslararası opera ve bale festivali düzenlendi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen "1. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" üniversiteki Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Ana Salon'da başladı.

Festival'in açılışında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) bir konser verdi.

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu TÜRKSOY'un çeşitli ülkelerden gelen opera solistlerine, Kazakistan'ın Karaganda Senfoni Orkestrası eşlik etti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği opera büyük beğeni topladı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından gösterime sunulacak olan "IV. Murat" operasıyla etkinliklere 7 Mayıs Pazartesi günü devam edilecek.

Festival kapsamında ayrıca Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nce "Düğün" isimli bale gösterisi ile Ankara Devlet Opera ve Balesi'nce, libretto ve koreografisini Beyhan Murphy, müziklerini Mercan Dede'nin yaptığı "Güldestan" eseri sanatseverlerle buluşacak.

Festival 12 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

