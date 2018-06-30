Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 17 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 2 kilogram metamfetamin, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 33 bin 500 lira ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.
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