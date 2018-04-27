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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:56 | Son Güncelleme

Tırda bez torbalar içerisinde 72 kilogram eroin ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otoban gişelerinde kontrol amaçlı durdurulan tırın dorsesinde 72 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Gaziantep Otoban Batı gişelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Bu kapsamda kontrol amaçlı durdurulan bir tırın dorse kısmındaki aramada 27 bez torba içerisinde 72 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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