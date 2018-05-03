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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

Narkotik köpeği "Bady"nin de katıldığı operasyonda 210 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, boş plastik sebze kasalarının arasında 210 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik uygulama yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Bady"nin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada, boş plastik sebze kasalarının arasına zulalanmış 45 poşet içerisinde 210 kilogram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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esrar Gaziantep Gaziantep Emniyet Müdürlüğü narkotik köpeği "Bady"

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