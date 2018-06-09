Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 26 kilo 210 gram esrar ile 4 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İbni Sina ve Yeşilkent mahallelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 26 kilo 210 gram esrar, 60 kök Hint keneviri, 62,5 gram eroin, 8,8 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, 2 hassas terazi, 4 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edilen 21 bin 850 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.

