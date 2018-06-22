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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda, çiçek saksılarında yetiştirilmiş 170 kök Hint keneviri ve bir miktar metamfetamin bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, çiçek saksılarında yetiştirilmiş 170 kök Hint keneviri, bir miktar metamfetamin, pompalı tüfek, bıçak, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda H.G, İ.Y, M.K. ve H.U. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hint keneviri Nizip operasyon

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