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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

Kent merkezinde 50 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 100 ampul uyarıcı madde, 2 kilo 300 gram esrar, 132 gram eroin, 132 gram eroin, 47 kök Hint keneviri, 100 gram sentetik uyuşturucu ile 15 silah ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep hint keneviri uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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