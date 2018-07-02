HABER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 20:04 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği 46 BT 256 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 570 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.G, A.K, Z.K, B.G. ve E.K işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

PARTNERBodrum'un ateşini yükseltti!Bodrum'un ateşini yükseltti!
Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor! Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu esrar Gaziantep gözaltı tutukland zanlı

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Kredi faizi 9,5 yılın zirvesinde

Kredi faizi 9,5 yılın zirvesinde

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez görüşüyor!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.