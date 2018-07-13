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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Vatan, Barak ve Beybahçe mahallelerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik köpeğinin de katıldığı aramalar sırasında, 221 gram eroin, 60 gram esrar, 70 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 80 lira ve bir tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

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Gaziantep gözaltı polis uyuşturucu

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