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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun doğu gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, koltuğun altına gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep metamfetamin uyuşturucu

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