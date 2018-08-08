Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotim ekipleri, Şahinbey ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslerde operasyon düzenleyen ekipler, O.Ö, A.T. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tüfek, bunlara ait 33 fişek, hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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