Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği narkotik ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu, esrar, Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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