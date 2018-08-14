Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği narkotik ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 9 kilo 500 gram esrar, 121 kök Hint keneviri, 26 gram metamfetamin, 18 gram eroin, 18 gram bonzai, 4 hassas terazi, 2 tabanca, pompalı tüfek ve 7 bin 430 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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