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Gaziantep'te üzüm yüklü kamyonet devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'te üzüm yüklü kamyonet devrildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Diril (42) idaresindeki 63 HA 195 plakalı üzüm yüklü kamyonet, İslahiye-Nurdağı karayolu Kozdere kavşağında devrildi.

Kazada sürücü Diril ile yanında bulunan Enes Baldemir (49) yaralandı, yaklaşık 3 ton üzüm asfalta döküldü.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Trafiğe kapanan yol, devrilen kamyonetin kaldırılması ve yola dökülen üzümlerin temizlenmesiyle yeniden açıldı.

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Gaziantep islahiye trafik kazası Üzüm yüklü kamyonet devrildi

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