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Gaziantep'te vücuduna bisiklet demiri saplanan çocuk kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te vücuduna bisiklet demiri saplanan çocuk kurtarıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bisikletin arkasındaki demirler bacak arasına saplanan çocuk, hastanedeki operasyonla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Pir Sultan Mahallesi'nde sokakta bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Berat K'nin bacak arasına henüz belirlenemeyen bir nedenle bisikletin arkasında yolcu taşıma amacıyla kullanılan sepetin demiri saplandı.

Çevredeki vatandaşların çabası sonuç vermeyince durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan ve bacak arasındaki demirden operasyonla kurtarılan küçük çocuk, daha sonra taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet cinsel organ Gaziantep sıkışma

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