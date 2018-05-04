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Gaziantep'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:11 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangında ayağından yaralanan anne ile dumandan etkilenen 2'si fiziksel engelli 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangında, anne ayağından yaralandı, 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Evde oturan Suriyeli Azize Hantumani, yangını söndürmeye çalışırken ayağından yaralandı. Hantumani'nin fiziksel engelli çocukları Cemil ve Fuad ile Yazen ise dumandan etkilendi. 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, evde yaptıkları inceleme sonucunda, yangının piknik tüpünden sıçrayan kıvılcımların halıyı tutuşturmasıyla başladığını belirledi.

İslahiye Müftüsü Ramazan Dolu, gazetecilere, Suriyeli ailenin ikamet ettiği evin İlçe Müftülüğüne bağlı Pınarbaşı Camisi'nin lojmanı olduğu söyledi.

Engelli çocuk sahibi ailenin zor durumda olması nedeniyle boş bulunan lojmanda ikamet ettiğini belirten Dolu, evin yangında kullanılmaz hale geldiğini, Suriyeli aileye Kaymakamlık tarafından gerekli yardımın yapıldığını dile getirdi.

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cami lojmanı Gaziantep islahiye Suriyeli yangın

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