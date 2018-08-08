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Gaziantep'te yediemin otoparkında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yediemin otoparkında yangın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında bazı araçlar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesi Gaziantep Karayolu Arfalı Mahallesi'nde, yediemin olarak kullanılan otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında, otoparkta bulunan 4 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 1 kamyon, 1 tır ve 1 tanker de kısmen zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep islahiye Yediemin Otoparkında Yangın

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