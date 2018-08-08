Gaziantep'te yediemin otoparkında yangın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangında bazı araçlar zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesi Gaziantep Karayolu Arfalı Mahallesi'nde, yediemin olarak kullanılan otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında, otoparkta bulunan 4 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 1 kamyon, 1 tır ve 1 tanker de kısmen zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf
Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama
'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!
15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
İstanbul'daki saklı saray Boukoleon gün yüzüne çıkıyor
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum