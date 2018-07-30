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Gaziantep'teki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

Kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, İslahiye ilçesinde toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde komşu 2 esnaf arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde çaycılık yapan Ahmet Çiğit (45) ile ciğercilik yapan komşusu M.Y. (40) arasında dün çıkan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan M.Y'nin jandarmada susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.

- Ölen genç toprağa verildi

Olayda hayatını kaybeden Doğukan Çiğit'in cenazesi (16), Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından memleketi İslahiye ilçesine getirildi.

Gencin naaşı, Fevzipaşa Merkez Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kavgada yaralanan Çiğit'in ikizi Batıkan ile babası Ahmet Çiğit'in tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama Gaziantep

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