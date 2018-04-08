Gaziantep'teki cinayet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde sürücü kursunda çalışan kadının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Altıntaş Mahallesi Akbudak Caddesi'ndeki sürücü kursunda çalışan Sevda Betül Altıntaş'ı (23), iş yerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Hasan Ç. (29) yakalandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde Altıntaş ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü, kendisini oyaladığını düşündüğü için aldığı bıçakla sürücü kursuna gittiğini, kısa süre tartışmalarının ardından 7 kez bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Hasan Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.