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Gaziantep’teki cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:05 | Son Güncelleme

İki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde 10 ve 12 yaşlarında iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

4 Temmuz’da Şahinbey ilçesinde iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alınmıştı.

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