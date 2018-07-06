Gaziantep’teki cinsel istismar iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde 10 ve 12 yaşlarında iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

4 Temmuz’da Şahinbey ilçesinde iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alınmıştı.

