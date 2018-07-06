Gaziantep'teki cinsel istismar iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cinsel istismar olayını bahane ederek, sosyal medya yoluyla halkı kaos ortamına sürüklemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde dün biz kız çocuğuna yönelik istismar olayının ardından sosyal medya aracılığıyla halkı kaos ortamına sürüklemeye çalıştıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Suriye uyruklu R.C. tutuklanmıştı.
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