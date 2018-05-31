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Gaziantep'teki darbe girişimi davasına onama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik İslahiye ilçesinde konuşlu 106. Topçu Alay Komutanlığında 15 Temmuz gecesi yaşanan eylemlere ilişkin 9 eski askere "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik İslahiye ilçesinde konuşlu 106. Topçu Alay Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 9 eski askere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

3. Ceza Dairesi, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 106. Topçu Alay Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin, dönemin alay komutanı eski kurmay albay Turgut Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 9 eski askere verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 sanığın beraat kararını inceledi.

Hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiğini, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını belirten mahkeme heyeti, eylemlerin doğru nitelendirildiğini kaydetti.

Bu kapsamda dönemin alay komutanı Çelebi'nin de aralarında yer aldığı 9 sanığın mahkumiyet kararı ile 25 sanığın beraat kararını uygun bulan 3. Ceza Dairesi, hakkında beraat kararı verilen Adem Korkmaz'ın ise dosyasının tefrik edilerek, yeniden yargılanmasına hükmetti.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2017'de, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, İslahiye ilçesinde konuşlu 106. Topçu Alay Komutanlığındaki eylemlere yönelik, dönemin alay komutanı eski kurmay albay Turgut Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 9 eski askerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmış, 26 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

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