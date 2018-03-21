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Gaziantep’teki enerji ve çevre çalışmaları Kocaeli’nde tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:25 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki enerji çalışmalarını Kocaeli’nden Gaziantep’e gelen bazı kurum ve kuruluşlara anlattı.Aralarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi temsilcileri ile REC Türkiye firmasının yetkililerinin bulunduğu kurumlara enerji ve çevre projeleri hakkında bilgilendirme yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu alanda yaptığı çalışmalar ile örnek teşkil ediyor.

Gaziantep’teki enerji ve çevre çalışmaları Kocaeli’nde tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki enerji çalışmalarını Kocaeli’nden Gaziantep’e gelen bazı kurum ve kuruluşlara anlattı.
Aralarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi temsilcileri ile REC Türkiye firmasının yetkililerinin bulunduğu kurumlara enerji ve çevre projeleri hakkında bilgilendirme yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu alanda yaptığı çalışmalar ile örnek teşkil ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarda Gaziantep’te yapılan ve yapılacak enerji ve çevre çalışmaları tanıtıldı. Temsilciler tarafından ilgiyle dinlenen projelerde karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin ikinci gününde Büyükşehir Belediyesi Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Gaziantep Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 2. Etap Yapım İşi İnşaatı ile 1 MW Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali ve Oğuzeli Biyogaz Enerji Santralleri ziyaret edilerek çalışmalar hakkında detaylı teknik bilgiler paylaşıldı. Türkiye’de enerji ve çevre çalışmaları ile adından sıklıkla söz edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, diğer kamu kurumları ile sık sık bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı enerji ve çevre çalışmaları ile Türkiye’de örnek projelere imza attıklarını, paylaşılan bilgilerin ve deneyimlerin son derece değerli olduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Gaziantep’teki enerji ve çevre çalışmaları Kocaeli’nde tanıtıldı

Gaziantep’teki enerji ve çevre çalışmaları Kocaeli’nde tanıtıldı

Gaziantep’teki enerji ve çevre çalışmaları Kocaeli’nde tanıtıldı

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