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Gaziantep'teki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:15 | Son Güncelleme

"ByLock kullandığı ve görev sürecinde aldığı 45 maaş taltifiyle haksız kazanç sağladığı" belirlenen eski polise, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.İ. ile avukatı katıldı.

Sanık T.İ, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben kesinlikle ByLock yüklemedim. Raporlarda çelişki vardır. Beraatımı talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, görev sürecinde 45 maaş taltifi alarak haksız kazanç sağladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık T.İ'ye "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

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eski polis FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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