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Gaziantep'teki gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

Değişik tarihlerde bazı kişileri gasbettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te değişik tarihlerde bazı kişileri gasbettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen gasp ve hırsızlık olaylarının zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, 5 zanlının eşkalini belirledi.

Çete halinde çalıştıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için kent merkezinde Kepenek, Düztepe ve Kemal Köker mahallelerinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ercan İ, Erdal İ, Celalettin G, Halil İbrahim K. ve İzzet Ö'yü gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadeleri alınan şüphelilerin, 2016 yılında Suriyeli Hasan Cafer'e kendilerini polis olarak tanıtarak 1,5 milyon dolarını gasbettikleri, ayrıca farklı zamanlarda da bazı kuyumcu ve iş yerlerine yönelik silahlı soygun gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin, şahıslardan toplam 2 milyon dolar para gasbettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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