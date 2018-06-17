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Gaziantep'teki hastane yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Hem başsavcılığımız hem de valiliğimizce idari ve adli tahkikat devam etmektedir. Yangın ilk olarak eksi üçüncü katta başlamış. Bunun sebebi üzerine çalışmalar devam ediyor"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 2 hastanın hayatını kaybettiği hastane yangınına ilişkin, "Hem başsavcılığımız hem de valiliğimizce idari ve adli tahkikat devam etmektedir. Yangın ilk olarak eksi üçüncü katta başlamış. Bunun sebebi üzerine çalışmalar devam ediyor." dedi.

Kentteki özel bir hastanede çıkan yangın dolayısıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne nakledilen hastaları ziyaret eden Bakan Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 04.00 sıralarında hastanenin eksi üç katında çıktığını belirterek, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Bakan Gül, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat devam ediyor. Yangının çıkışından hemen sonra itfaiye ekipleri olay yerine varmış ve yangını söndürmüşlerdir. 85 vatandaşımız hastaneden alınıp tedavileri devam etsin diye, dumandan etkilenmesin diye başka hastanelere nakledilmiştir. Hastanedeki yangından etkilenerek herhangi bir ölüm ve bundan etkilenme söz konusu olmamıştır. Hem başsavcılığımız hem de valiliğimizce idari ve adli tahkikat devam etmektedir. Yangın ilk olarak eksi üçüncü katta başlamış. Bunun sebebi üzerine çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Şehitkamil ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangında, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta yaşamını yitirmişti.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep hastane yangın

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