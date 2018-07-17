Gaziantep'teki Naksan Holding davası

Sanık Cahit Nakıboğlu, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Herhangi bir suç kaydı ile hareket etmeyip silahlı terör örgütüne üye olmadım. Ancak aksi kanaate varılırsa bu dava kapsamındaki tüm olaylarla ilgili bilgilerimi anlatmam sebebiyle ifadelerimin etkin pişmanlık kapsamında lehime değerlendirilmesini talep ederim. Ben hiçbir zaman FETÖ/PDY üyesi veya yöneticisi olmadım. Bu örgütle ilgili hiçbir dernek, vakıf üyeliğim bulunmamaktadır. Kapatılan bir derneğe de üyeliğim bilgim dışında yapılmıştır. Üyelikle ilgili hiçbir başvurum ve imzam yoktur." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı Cem Saklıca, bir önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı dahil olmak üzere tekrar ettiğini bildirdi.

Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği sanıklar, Ferhan, Cahit, Taner ve Emre Nakıboğlu ile Murat Zar, Cihan Dağcı ve Arif Çifçi, eski savunmalarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuklu sanıklar Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu, Cihan Dağcı, Murat Zar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olduğu öne sürülen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bank Asya'da şahsi hesabının bulunmadığını savunan sanık Nakıboğlu, Naksan Holding'e bağlı şirketlerin de hiçbir örgüte desteğinin bulunmadığını öne sürdü.

Nakıboğlu, "Başımıza ne geldiyse 2012 yılında FETÖ'nün bölge imamı Mehmet Kocatürk'ü (firari) odamdan kovmamla başladı. Çift taraflı kumpas devam ediyor." dedi.

"Ben ne mütevelli, ne de himmet toplantısında yer aldım." diyen sanık Nakıboğlu, sağlık sorunları olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Taner Nakıboğlu da suçlamaları kabul etmeyerek, şirketlerinin terör örgütünün sermayesiyle kurulmadığını ve hiçbir örgütün para kasası olmadığını savundu.

Sanık Cihan Dağcı, "FETÖ terör örgütüne üye değilim, hiçbir zaman da olmadım. Vatanıma, devletime bağlı bir insanım, beraatımı talep ederim." diye konuştu.

Murat Zar ise Naksan Holding'in İstanbul ofisinde müdür pozisyonunda çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bank Asya'ya talimatla para yatırdığım doğru değildir. Tanık anlatımlarında Zirve Üniversitesinde toplantılar düzenlediğim, üniversitede yönetici ve mütevelli heyeti üyesi olduğum yönündeki suçlamaların doğru olmadığı açıktır. Daha da ötesi hayatımda hiç Zirve Üniversitesine gitmedim."