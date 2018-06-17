Gaziantep'teki silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün çıkan silahlı kavgada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kavga sırasında ağır yaralanan C.O, kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

C.O'nun, olay yerinde ölen M.O'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep Valiliğinden silahlı kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, "Olaya müdahale eden polis ekibimizce yapılan 'dur' ihtarına elindeki av tüfeğiyle ateş ederek karşılık veren şüpheli Suriye vatandaşı H.H, görevli polis memurumuzun silahla karşılık vermesiyle olay yerinde etkisiz hale getirilmiştir." şeklindeki bilgiler paylaşılmıştı.

