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Gaziantep'ten Afrin'e insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:06 | Son Güncelleme

İHD tarafından temin edilen 3 tırlık insani yardım malzemesi, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, İhsan ve Hizmet Derneği (İHD) tarafından 3 tırlık insani yardım malzemesi, terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Afrin'de yaşayanlara dağıtıldı.

İHD tarafından bin 500 gıda kolisi ile 50 ton su konulan 3 tır, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Afrin ilçe merkezi ile köylerinde yaşayan yardıma muhtaç kişilere ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Ali Kırmızı, Gazianteplilerin yardımıyla Afrin'deki insanlara umut olduklarını belirtti.

Türkiye'nin desteğiyle terör örgütlerinden arınan Afrin'e yardımların sürdüğünü aktaran Kırmızı, "Halkımızın destekleriyle topladığımız yardımları oradaki kardeşlerimize götürdük. Türk halkı, Afrinlilerin yanında olduğunu göstermiştir. Desteklerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz, bu bölgeye yardımlarımız sürecektir." diye konuştu.

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Afrin Gaziantep insani yardım terör örgütü pkk

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