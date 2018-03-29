HABER

Gaziler ve Şehit ailelerinden Başkan Alemdar’a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:03 | Son Güncelleme

Türk Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak ve yönetim kurulu üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret etti.Şubat ayında gerçekleşen 10.

Gaziler ve Şehit ailelerinden Başkan Alemdar’a teşekkür

Türk Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak ve yönetim kurulu üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret etti.
Şubat ayında gerçekleşen 10. Olağan Kongre ile birlikte yeni görevlerine başlayan Başkan Çolak ve dernek üyeleri, çalışmalar hakkında Başkan Alemdar’ı bilgilendirdi. Dernek çatısı altında gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, Serdivan Belediyesi’nin her zaman kendilerine destek olduğunu belirten Çolak, Başkan Alemdar’a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Başkan Çolak ve yönetime yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Onların bizlere emanet ettiği ailelerinin yeri de her zaman başımızın üzeridir. Bu güne kadar her zaman yan yana birlikte olduk. Bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket etmeye, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Kongre ile birlikte yeni görevlerine başlayan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor ailelerine, kahraman gazilerimize ve onların ailelerine hayırlı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Jandarma'dan olay yaratacak paylaşımJandarma'dan olay yaratacak paylaşım
AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!
Tüm dünya bu olaya kilitlendi!Tüm dünya bu olaya kilitlendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.