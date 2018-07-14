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Gaziler ve şehit yakınları akşam yemeğinde buluştu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 23:17 | Son Güncelleme

İZMİR Valiliği tarafından, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gaziler ve şehit ailelerine yemek daveti verildi.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Valiliği tarafından, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gaziler ve şehit ailelerine yemek daveti verildi. Yaklaşık 1500 gazi ve şehit yakınının katıldığı yemeğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.

İzmir Valiliği tarafından, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir otelde akşam yemeği daveti verildi. Yaklaşık 1500 gazi ve şehit yakınının katıldığı yemeğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'in yanı sıra gaziler ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan davet, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Yemeğin ardından kürsüye çıkan Vali Erol Ayyıldız'ın konuşmaları işitme engelliler için işaret diline çevrildi. Vali Ayyıldız yaptığı konuşmada, "15 Temmuz; yiğitler diyarı, efeler diyarı İzmir'in hainlere karşı duruş günüdür. 15 Temmuz, siz yiğitlerin tüm haksızlıklara karşı dünyaya haykırırcasına dur dediği gündür. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle birliğimizin, beraberliğimizin sağlayıcısı ve teminatı şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi de hürmet, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Davetliler, yemeğin ardından Vali Ayyıldız'a teşekkürlerini ileterek otelden ayrıldı.

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