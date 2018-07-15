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Gazilerden 15 Temmuz'da kaldırıldıkları hastaneye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 01:13 | Son Güncelleme

Çengelköy gazileri, tedavi gördükleri Medivia Hospital Çengelköy Hastanesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Çengelköy gazileri, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralandıktan sonra kaldırıldıkları Medivia Hospital Çengelköy Hastanesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hastane acil servisi önünde toplanan gaziler, gazi aileleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamerası görüntülerini izleyip o geceyi hatırladı.

Ziyarete katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hastane çalışanlarına 15 Temmuz gecesi hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Türkmen, 15 Temmuz gecesi herkesin kendisine yakışanı yaptığını dile getirerek, "15 Temmuz 2016 gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri izlediğimiz zaman içimizin burkulmaması mümkün değil. Hastane personeli, o gece canla başla 'yaralıları nasıl hayata döndürürüz' telaşı içinde çalıştırlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu anlayış gelecekte tarih kitaplarına konu olacaktır." dedi.

Türkmen, o gece cephe önünde ve cephe gerisinde mücadele verenlerin çabalarının bu dünyada ve ahirette karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Medivia Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erilli de, hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Hastane personelinin o gece canla başla mücadele ettiğini belirten Erilli, "Çalışanlarımız, 15 Temmuz gecesi her gelen yaralı ile yaralandılar, her gelen şehit ile şehit oldular. Allah bu millete böyle acılı günler yaşatmasın. Rabbim, içimizdeki satılmışlar yüzünden bizleri mahcup etmesin. Bu millet selası ile ezanı ile bayrağı ile kıyamete kadar baki kalacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından,Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, hastane personeline çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

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15 Temmuz gazi Medivia Hastanesi Nöbet

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