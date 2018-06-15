Gazilere bayram ziyareti

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla tedavileri süren gazilerin ziyaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren askerlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından ziyaret edilerek bayramlarının kutlandığı bildirildi.

